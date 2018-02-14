Депутата поймали на воровстве кошелька у ребенка в Курганской области

Депутата одной из сельских дум Курганской области судят за воровство денег у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, женщина в ноябре 2017 года в одной из больниц региона вытащила из сумки ребенка кошелек с находящимися в нем денежными средствами в размере порядка 6 тыс. рублей. Отмечается, что девочка зашла в кабинет на прием к врачу, оставив сумку в коридоре на кушетке без присмотра, сообщает «Ридус».

Известно, что деньги ребенку выдала мама для совершения кредитных операций через банкомат.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Вину обвиняемая признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что боявшаяся кражи вещей китаянка залезла на багажный сканер на каблуках.