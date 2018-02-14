Лиса напала на собаку в Ульяновске

Дикая лиса напала на собаку на территории частного дома в Ленинском районе Ульяновска, сообщает пресс-служба Симбирского референтного центра ветеринарии.

Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, на территории одного из частных домов. Дикая лиса забралась на участок и напала на домашнюю собаку. Собака стала защищаться и нападать в ответ. В ходе потасовки домашнее животное нанесло смертельные раны лисе, сообщают 1ul.ru.

От полученных ран лиса погибла. На место происшествия были вызваны сотрудники ветеринарной службы, которые забрали погибшее животное и провели дезинфекцию территории. Теперь им предстоит провести экспертизу и выяснить, болело ли дикое животное бешенством. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.