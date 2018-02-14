Сотрудник шапито похитил оборудование на 500 тыс. рублей в Самаре

Сотрудник шапито похитил цирковое оборудование на 500 тыс. рублей, за которым его просили присмотреть в Куйбышевском районе Самары, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Самарской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что является руководителем цирка шапито и из автомобилей с техникой цирка были похищены аккумуляторы, дорогостоящая световая аппаратура, генераторы и металлическая конструкция цирка. По приблизительным подсчетам сумма ущерба оценивается в 541 тыс. рублей, сообщает НИА «Самара».

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре 2017 года после завершения гастролей руководитель передвижного цирка принял решение оставить цирк на зимний период времени в Самаре. Всё оборудование было собрано и заперто в автомобилях, а автомобили, в свою очередь, находились на стоянке. Двух сотрудников цирка руководитель оставил присматривать за техникой.

Пропажа обнаружилась, когда мужчина приехал в город и решил проверить оборудование, но обнаружил сорванные с грузовиков замки и отсутствие техники. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний сотрудник цирка, которого попросили приглядеть за оборудованием.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину. Некоторое похищенное оборудование, которое похититель продал, удалось вернуть. Ведется следствие.