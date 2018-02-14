Около 200 тыс. жителей Краснодара остались без света из-за аварии

Почти 200 тыс. жителей Краснодара остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает сайт Минэнерго России.

ЧП произошло в среду, 14 февраля. В результате аварии на ТЭЦ без электричества остались около 198 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, решением проблемы занимается краевая администрация. Он также поручил создать оперативный штаб для решения проблемы, а также перевел энергетиков и экстренные службы в усиленный режим работы, сообщает телеканал «360».

Позднее губернатор на своей странице в Twitter сообщил, что поручил в первую очередь восстановить электроснабжение всех социальных объектов Краснодара. В настоящее время они переведены на резервное питание. Губернатор также пообещал ликвидировать последствия аварии в течение суток.

Ранее портал iz.ru сообщал, что снегопад в начале февраля привел к перебоям в электроснабжении в Подмосковье.