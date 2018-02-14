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Тюменцы смогут сочетаться браком в музеях и филармониях

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Жители Тюменской области смогут сочетаться браком в ряде объектов историко-культурного наследия. Постановление об этом подписал губернатор области Владимир Якушев.

Выездная регистрация брака будет признана официальной и станет возможной для жителей области. Теперь жители смогут проводить церемонии бракосочетания в музеях, филармониях и дворцах культуры, сообщает портал «Наш город».

Отмечается, что круг мест, где будет возможность провести выездную регистрацию, всё же ограничат. Список мест уже утвержден. Проведение церемонии в указанных учреждениях будет платным, при этом за саму регистрацию плата взиматься не будет.

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