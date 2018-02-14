В Орле пройдет акция «Бессмертный батальон»

Жители Орла планируют провести шествие «Бессмертный батальон». Акция запланирована на 15 февраля.

Мероприятие посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По городу составлен маршрут, по которому пройдет Орловский бессмертный батальон. Жители Орла пронесут по улицам фотографии погибших защитников Отечества.

Колонна будет сформирована на бульваре Победы, сообщает InfoOrel.ru. Горожане пройдут от стелы «Орел — город воинской славы» до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

Организаторами акции выступают военно-патриотические и ветеранские организации при поддержке администрации Орла.