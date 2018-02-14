НАБУ сообщило подробности задержания мэра Одессы и его заместителя
Подробности задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана сообщаются в среду на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в среду одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя, подозреваемых в «завладении имуществом путём злоупотребления служебным положением», в аэропорту Борисполь.
«Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в заявлении.
Следствие предполагает, что мэр Одессы и его заместитель могут быть причастны к коррупционной схеме, которая нанесла ущерб бюджету города.
Труханов прилетел из Варшавы, передает BFM.RU.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил факт задержания чиновников.
«Да, этот факт подтверждаю», — цитирует ТАСС Слободяна.
НАБУ ранее заочно предъявило обвинение Труханову и трем чиновникам горадминистрации Одессы по статье о присвоении, растрате и завладении имуществом в особо крупных размерах.
По версии следствия, участники уголовного дела причастны к нанесению ущерба бюджету Одессы при продаже горсоветом здания, которое ранее входило в имущественный комплекс завода тяжелого краностроения «Краян».
В конце 2017 года Труханов ушел в отпуск, затем неоднократно продлевал его, а также «с рабочими поездками» посещал зарубежные страны.