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НАБУ сообщило подробности задержания мэра Одессы и его заместителя

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Фото: РИА Новости/Денис Петров
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Подробности задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана сообщаются в среду на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в среду одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя, подозреваемых в «завладении имуществом путём злоупотребления служебным положением», в аэропорту Борисполь.

«Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в заявлении.

Следствие предполагает, что мэр Одессы и его заместитель могут быть причастны к коррупционной схеме, которая нанесла ущерб бюджету города.

Труханов прилетел из Варшавы, передает BFM.RU.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил факт задержания чиновников.

«Да, этот факт подтверждаю», — цитирует ТАСС Слободяна.

НАБУ ранее заочно предъявило обвинение Труханову и трем чиновникам горадминистрации Одессы по статье о присвоении, растрате и завладении имуществом в особо крупных размерах.

По версии следствия, участники уголовного дела причастны к нанесению ущерба бюджету Одессы при продаже горсоветом здания, которое ранее входило в имущественный комплекс завода тяжелого краностроения «Краян».

В конце 2017 года Труханов ушел в отпуск, затем неоднократно продлевал его, а также «с рабочими поездками» посещал зарубежные страны.

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