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МЧС в Новгородской области готово к весеннему паводку

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МЧС в Новгородской области готово к весеннему паводку, об этом вчера, 13 февраля, было заявлено на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новгородском правительстве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Службы спасения области готовы к весеннему паводку. При разливе рек под угрозу подтопления попадают сразу 12 населенных пунктов в шести районах области — Новгородском, Крестецком, Старорусском, Парфинском, Чудовском и Солецком. Но пока гидрологическая обстановка в области находится в пределах нормы, сообщает «Новгород.ру».

По словам заместителя начальника регионального управления МЧС Андрея Колупаева, в случае если всё же река разольется, к реагированию готовы более 3 тыс. человек личного состава, 956 единиц спецтехники, 98 единиц техники для передвижения по воде, из них 8 катеров на воздушной подушке, а также вертолет Ка-32.

Для наблюдения за ситуацией в области создано 33 гидрологических поста, а когда начнется оттепель планируют открыть еще два временных — на реках Холова и Ловать. Также спасатели будут следить за обстановкой с воздуха.

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