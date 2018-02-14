Глава МОКа объяснил российским спортсменам причины недопуска на ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) пообщался с российскими участниками Игр в Пхёнчхане и рассказал им о причинах недопуска отдельны спортсменов из РФ.

По словам бобслеиста Максима Андрианова, инициатором встречи, которая прошла в горном кластере, был сам Томас Бах.

«Он рассказал нам, что были специальные люди, которые всё проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОКа были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — приводит слова спортсмена «Федеральное агентство новостей».

По словам Баха, как рассказала лыжница Анастасия Седова, МОК допустил к Олимпиаде часть спортсменов, чтобы показать другим странам, что в России есть сильные и «чистые» атлеты.

«Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений», — приводит словам Седовой «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года исполком МОКа принял решение о том, что спортсмены из РФ выступят на Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе, под олимпийским флагом. Если международная организация не выявит нарушений за время Игр, то российской команде могут разрешить пройти на церемонии закрытия под флагом своей страны.