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Пенсионер застрелил мужчину в Приднестровье

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Uwe Umstätter
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В городе Бендеры непризнанной Приднестровской Молдавской республики 65-летний мужчина выстрелил из помпового ружья в человека, в результате чего он скончался.

Об этом сообщает МВД Приднестровья. По данным ведомства, пенсионер стал виновником ДТП, после чего у него произошел конфликт с тремя прохожими. Мужчина выстрелил в одного из них из помпового ружья.

В результате ранения пострадавший скончался в больнице, говорится на сайте МВД. Отмечается, что стрелявший по прибытии на место происшествия правоохранителей оказал им сопротивление и открыл огонь.

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