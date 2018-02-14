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Уфимец убил беременную любовницу из-за боязни быть раскрытым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Свой поступок он объяснил страхом быть уличенным женой в измене.

В декабре прошлого года к полицейским обратились родственники девушки и сообщили о ее пропаже. Ее поиски велись около двух месяцев.

Тело женщины было обнаружено вблизи села Федоровка Калининского района Уфы 8 февраля. В тот же день правоохранители задержали 30-летнего уфимца.

Мужчина на допросе рассказал, что он женат, и его супруга беременна. На убийство же он решился из-за опасений, что его жена узнает о связи с другой женщиной, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Собеседник агентства отметил, что предположительно погибшая была на 24-й неделе беременности.

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