Уфимец убил беременную любовницу из-за боязни быть раскрытым

В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Свой поступок он объяснил страхом быть уличенным женой в измене.

В декабре прошлого года к полицейским обратились родственники девушки и сообщили о ее пропаже. Ее поиски велись около двух месяцев.

Тело женщины было обнаружено вблизи села Федоровка Калининского района Уфы 8 февраля. В тот же день правоохранители задержали 30-летнего уфимца.

Мужчина на допросе рассказал, что он женат, и его супруга беременна. На убийство же он решился из-за опасений, что его жена узнает о связи с другой женщиной, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Собеседник агентства отметил, что предположительно погибшая была на 24-й неделе беременности.