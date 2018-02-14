Праздник для пожилых молодоженов организуют в Тамбове

Праздник для супружеских пар, которые вступили в брак в пожилом возрасте, организуют в Тамбове. Организаторами празднества являются управление социальной защиты и семейной политики по региону совместно с социально активными предпринимателями.

В честь супружеских пар, которые поженились, будучи уже в серебряном возрасте, состоятся благотворительный праздничный обед и концертная программа в одном из ресторанов города. На мероприятии будут присутствовать 14 пар молодоженов, проживающих в Тамбовской области. Самому «молодому» супругу исполнилось 60 лет, а самый старший из них отметил 93 года, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей и традиций, а также на повышение социального статуса семьи в глазах граждан пенсионного возраста. По словам организаторов мероприятия, семья занимает важное место в жизни человека и особенно это важно для пожилых, когда люди становятся особенно подвержены чувству одиночества и незащищенности.