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Нарушитель границы задержан в Брянской области

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Нарушитель границы территории России задержан пограничным нарядом в Новозыбковском районе Брянской области, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по области.

В понедельник, 11 февраля, на территории России, в 700 м от границы, сотрудниками пограничного наряда был задержан подозрительный мужчина. При задержании нарушитель сопротивления не оказал и рассказал в ходе опроса, что направлялся в Россию на заработки из сопредельного государства, сообщает NASHBRYANSK.RU.

По факту произошедшего было проведено разбирательство. Установлено, что за день до инцидента мужчина пытался пересечь границу законным способом — через автомобильный пункт «Крупец» в Курской области, но в проезде ему было отказано.

Несмотря на запрет на въезд, мужчина принял решение перейти границу пешком в Брянской области, где его и задержал пограничный наряд. Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо штраф в размере до 300 тыс. рублей.

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