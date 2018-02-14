Пензенец отсудил 100 тыс. рублей за ампутацию пальца после укуса пса

Житель Пензы через суд добился компенсации ущерба от хозяина собаки. Мужчина лишился пальца после нападения алабая.

Собака напала на мужчину на территории производственной базы. В результате укуса пострадавший получил переломы нижней и средней фаланг среднего пальца на левой руке. В результате осложнений палец пришлось ампутировать, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В прокуратуре пояснили, что на алабае, напавшем на мужчину, не было намордника и поводка, хозяин пса не принял меры безопасности при выгуле. Потерпевший обратился в суд с иском о компенсации нанесенного ущерба. Суд удовлетворил требования пензенца частично и постановил, что собаковод должен выплатить потерпевшему 100 тыс. рублей.

Хозяин собаки попытался обжаловать решение. Но суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.