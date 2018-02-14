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Пензенец отсудил 100 тыс. рублей за ампутацию пальца после укуса пса

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Житель Пензы через суд добился компенсации ущерба от хозяина собаки. Мужчина лишился пальца после нападения алабая.

Собака напала на мужчину на территории производственной базы. В результате укуса пострадавший получил переломы нижней и средней фаланг среднего пальца на левой руке. В результате осложнений палец пришлось ампутировать, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В прокуратуре пояснили, что на алабае, напавшем на мужчину, не было намордника и поводка, хозяин пса не принял меры безопасности при выгуле. Потерпевший обратился в суд с иском о компенсации нанесенного ущерба. Суд удовлетворил требования пензенца частично и постановил, что собаковод должен выплатить потерпевшему 100 тыс. рублей.

Хозяин собаки попытался обжаловать решение. Но суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

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