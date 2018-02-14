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Подросток с иголкой в легком доставлен в больницу Оренбургской области

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Подросток с иголкой в легком был доставлен в районную больницу Акбулакского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

Школьника 13 лет доставили в районную больницу с инородным телом в бронхе. При обследовании врачи выяснили, что в бронхе правого легкого находится иголка. После оказания помощи выяснилось, что подросток сам вдохнул ее, сообщает РИА «Оренбуржье».

Школьник держал иголку в зубах и по собственной неосторожности случайно вдохнул ее. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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