Подросток с иголкой в легком доставлен в больницу Оренбургской области

Подросток с иголкой в легком был доставлен в районную больницу Акбулакского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

Школьника 13 лет доставили в районную больницу с инородным телом в бронхе. При обследовании врачи выяснили, что в бронхе правого легкого находится иголка. После оказания помощи выяснилось, что подросток сам вдохнул ее, сообщает РИА «Оренбуржье».

Школьник держал иголку в зубах и по собственной неосторожности случайно вдохнул ее. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.