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Против главного архитектора Махачкалы возбудили новое уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Еще одно уголовное дело открыто в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. 

«Магомедрасул Гитинов допустил хаотичную застройку и порчу архитектурного облика города», — говорится в telegram-канале СК.

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля Гитинов стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении служебных полномочий.

По данным следователей, в 2015 году он составил градостроительный план площадью 600 кв. м с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю

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