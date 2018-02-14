Против главного архитектора Махачкалы возбудили новое уголовное дело

Еще одно уголовное дело открыто в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Магомедрасул Гитинов допустил хаотичную застройку и порчу архитектурного облика города», — говорится в telegram-канале СК.

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля Гитинов стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении служебных полномочий.

По данным следователей, в 2015 году он составил градостроительный план площадью 600 кв. м с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю