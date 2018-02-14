Пять человек погибли в ДТП с кортежем президента Конго

Крупная авария произошла с участием автомобилей кортежа президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 11 пострадали.

Инцидент произошел во вторник, 13 февраля, на западе страны. Жертвами аварии стали военнослужащие республиканской гвардии, находившиеся в машине сопровождения, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ране в Лос-Анджелесе произошла авария с участием автомобилей кортежа премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Полицейский-мотоциклист столкнулся с внедорожником, выехавшим на встречную полосу.

В результате аварии правоохранитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сам политик не пострадал.