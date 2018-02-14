Детская серия российских книг попала в список запрещенных на Украине

На Украине расширили список запрещенных книг российских издательств. В перечень попали детская серия «Путешествие вокруг света» и «Постоянное напряжение» Романа Сенчина.

Решение принято Государственным комитетом телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в связи с тем, что эти работы якобы не соответствуют критериям продукции, разрешенной к распространению на территории страны.

«В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин», — говорится в сообщении комитета.

К детской серии книг у экспертов Госкомтелерадио было намного меньше претензий. Однако в «черный список» их внесли из-за того, что «в исходных данных изданий указано: «Отпечатано в России. Республика Крым».

В настоящее время в списке более 130 изданий, запрещенных на Украине.