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Два человека пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека получили травмы в результате обрушения строительных лесов на юге Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел в среду, 14 февраля, недалеко от станции метро «Тульская» в Даниловском районе на улице Тюфелева роща, дом 2. Строительные леса обрушились в столичной новостройке на 14-м этаже. В результате ЧП пострадали двое рабочих, их спасли сотрудники МЧС.

Пострадавших передали медикам, сообщает телеканал «360». Информации об их состоянии нет.

Ранее портал iz.ru сообщал о десяти пострадавших при обрушении строительных лесов в переходе в Москве 30 января.

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