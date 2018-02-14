Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Белоруссия готова направить в Донбасс миротворческие силы при условии соблюдения ряда условий. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Андрей Равков.

Министр подчеркнул, что отправка миротворцев невозможна без соответствующего решения Совета Безопасности ООН и согласия страны, куда вводится контингент. В данном случае речь идет об Украине.

«При соблюдении всех этих условий мы готовы выполнить эту задачу», — отметил Равков.

Он добавил, что на сегодняшний момент страна имеет миротворческую роту, в которую входят 100 человек. Они прошли подготовку за границей и готовы выполнять задачи в любом регионе мира.

Ранее о готовности отправить миротворцев в Донбасс в интервью порталу iz.ru заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Дипломат отметил, что президент страны Александр Лукашенко говорил об этом еще в 2014 году и Минск «от своих слов не отказывается».