По 50 млн рублей выделят 13 военным городкам на благоустройство

В Подмосковье 13 военных городков дополнительно получат по 50 млн рублей на благоустройство. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что программа по наведению порядка в военных городках стартовала в 2015 году. За это время в их инфраструктуру было вложено более 2 млрд рублей.

«Важно продолжить эти улучшения. Теперь именно на благоустройство выделим дополнительно по 50 млн рублей. Кубинке и Софрино, Калининцу и Селятино, Ногинску-5 и Химику — всего 13 городкам», — цитирует телеканал «360» ежегодное обращение Воробьева к жителям.

Губернатор обратил особое внимание на находящийся на сегодняшний день не в лучшей форме Звездный городок, для которого разработают специальную программу.

«Этого давно ждут жители и об этом лично просила нас Валентина Ивановна Гагарина», — отметил Воробьев, попросив блок ЖКХ в следующие три года преобразить Звездный городок.

Напомним, ранее эксперты назвали самые лучшие по итогам 2017 года регионы России для жизни. Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.