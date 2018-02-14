Прямой эфир

По 50 млн рублей выделят 13 военным городкам на благоустройство

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье 13 военных городков дополнительно получат по 50 млн рублей на благоустройство. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что программа по наведению порядка в военных городках стартовала в 2015 году. За это время в их инфраструктуру было вложено более 2 млрд рублей.

«Важно продолжить эти улучшения. Теперь именно на благоустройство выделим дополнительно по 50 млн рублей. Кубинке и Софрино, Калининцу и Селятино, Ногинску-5 и Химику — всего 13 городкам», — цитирует телеканал «360» ежегодное обращение Воробьева к жителям.

Губернатор обратил особое внимание на находящийся на сегодняшний день не в лучшей форме Звездный городок, для которого разработают специальную программу.

«Этого давно ждут жители и об этом лично просила нас Валентина Ивановна Гагарина», — отметил Воробьев, попросив блок ЖКХ в следующие три года преобразить Звездный городок.

Напомним, ранее эксперты назвали самые лучшие по итогам 2017 года регионы России для жизни. Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 150 человек эвакуируют из дома с треснувшим полом в Звенигороде
Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017