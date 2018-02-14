Енотовидные собаки проснулись от голода раньше времени

В заповеднике «Болоньский» в Хабаровском крае раньше времени проснулись енотовидные собаки. Сотрудники заповедника во время обхода увидели более 10 бодрствующих животных.

ИА «Хабаровский край сегодня» поясняет, что обычно енотовидные впадают в спячку в зимнее время. Они устраивают убежища между кочками. В марте они прокидают свою нору, почуяв оттепель. В холодный период года увидеть их неспящими практически невозможно.

Однако в этом году ситуация другая. Зоологи считают, что всему виной — голод животных. Судя по всему, они не накопили осенью достаточно жира. Одна из енотовидных собак, которую заметили инспекторы, была совсем отощавшей. Молодой зверь даже позволил взять себя на руки, чего обычно не бывает.

По словам участкового инспектора заповедника Алексея Дремина, прошлой осенью было мало мышей, которыми обычно кормятся енотовидные. Кроме того, в заповеднике зафиксирована большая популяция этих животных.

Портал iz.ru в конце января сообщал о том, что житель поселка Солонцовый Хабаровского края нашел на своей веранде истощенную тигрицу. Хищница вела себя дружелюбно, как будто ждала помощи.