Прямой эфир

Енотовидные собаки проснулись от голода раньше времени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В заповеднике «Болоньский» в Хабаровском крае раньше времени проснулись енотовидные собаки. Сотрудники заповедника во время обхода увидели более 10 бодрствующих животных.

ИА «Хабаровский край сегодня» поясняет, что обычно енотовидные впадают в спячку в зимнее время. Они устраивают убежища между кочками. В марте они прокидают свою нору, почуяв оттепель. В холодный период года увидеть их неспящими практически невозможно.

Однако в этом году ситуация другая. Зоологи считают, что всему виной — голод животных. Судя по всему, они не накопили осенью достаточно жира. Одна из енотовидных собак, которую заметили инспекторы, была совсем отощавшей. Молодой зверь даже позволил взять себя на руки, чего обычно не бывает.

По словам участкового инспектора заповедника Алексея Дремина, прошлой осенью было мало мышей, которыми обычно кормятся енотовидные. Кроме того, в заповеднике зафиксирована большая популяция этих животных.

Портал iz.ru в конце января сообщал о том, что житель поселка Солонцовый Хабаровского края нашел на своей веранде истощенную тигрицу. Хищница вела себя дружелюбно, как будто ждала помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Амурский тигр пришел к людям‍ за помощью в Хабаровском крае
Амурский тигренок найден мертвым в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017