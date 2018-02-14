Пенсионер пострадал при падении льда с крыши в Санкт-Петербурге

Пожилой житель Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован после обрушения наледи с крыши.

Инцидент произошел в Петроградском районе Северной столицы. На 71-летнего петербуржца упала сосулька. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, его поместили в реанимацию Александровской больницы, сообщает 78.ru. Очевидцы заявили, что ограждение возле опасного места появилось лишь после происшествия.

Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. Известно, что падение наледи на пенсионера попало на записи камер видеонаблюдения.

Жители Санкт-Петербурга отмечают, что подобные случаи в городе участились. 12 февраля на улице Егорова наледь упала на маму с ребенком. Женщина получила ушиб мягких тканей головы, у ее двухлетней дочери диагностировали ушиб коленного сустава. 8 февраля в результате падения наледи в Василеостровском районе скончалась пенсионерка. Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.