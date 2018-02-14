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В Харькове разрисовали памятник украинским националистам

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Фото: РИА Новости
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В Харькове неизвестные разрисовали памятник погибшим членам запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

Как рассказали в полиции, на объект были нанесены полосы белого и красного цветов (цвета государственного флага Польши. — Прим. iz.ru).

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал портал iz.ru, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились на фоне того, что польские власти осуждают героизацию «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ), а также критикуют участившиеся акты вандализма по отношению к польским памятникам на Украине.

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