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Европа оказалась лидером по росту реальных военных расходов в 2017 году

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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В 2017 году лидером по росту реальных военных расходов стала Европа. Об этом говорится в в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

Эксперты института заявили, что рост оборонных расходов в Европе может быть связан с «призывами США к европейским лидерам увеличить финансирование военных нужд, однако показатель может говорить и об изменении оценки угроз в европейских странах», — передает «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 финансовом году, исчисление которого начнется в октябре текущего года

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