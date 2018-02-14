Европа оказалась лидером по росту реальных военных расходов в 2017 году

В 2017 году лидером по росту реальных военных расходов стала Европа. Об этом говорится в в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

Эксперты института заявили, что рост оборонных расходов в Европе может быть связан с «призывами США к европейским лидерам увеличить финансирование военных нужд, однако показатель может говорить и об изменении оценки угроз в европейских странах», — передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 финансовом году, исчисление которого начнется в октябре текущего года