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Стадион в Хабаровске накроют куполом

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Стадион имени Ленина в Хабаровске накроют крышей. Проектирование объекта уже началось. Купол для спортивного сооружения должен появиться уже в этом году.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск» Юрия Собещука, сначала должен появиться козырек над восточной трибуной, а затем крыша закроет весь стадион. Металлическая конструкция будет состоять из двух покрытий: тонированного полимерного и эластичного мембранного.

После установки крыши планируется заменить всё освещение. На козырьке над трибунами будут установлены светодиодные прожекторы. Позже на домашней площадке «армейцев» обновят 600 сидений. Пластиковые сидушки будут заменены на более комфортные.

Ресурс напоминает, что этот стадион реконструируют уже несколько лет. Работы стали активнее после того, как «СКА-Хабаровск» удалось пробиться в Премьер-лигу. После проверки стадиона комиссией президент лиги Сергей Прядкин заявил, что покрытие поля не соответствует требованиям РФПЛ.

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