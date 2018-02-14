Скрытые камеры поставили в Пятигорске для чистоты газонов

Скрытое видеонаблюдение организовано во всех микрорайонах Пятигорска, чтобы выявлять, кто выбрасывает мусор на газоны. За неделю камеры сняли 15 нарушителей порядка.

Решение поставить камеры в нескольких точках Пятигорска приняла городская администрация. Наблюдение было установлено в тех местах, где чаще всего появлялись стихийные свалки. За неделю техника сняла на видео 15 нарушителей, которые на постоянной основе бросали мусор в неположенных местах, сообщает NewsTracker.

Горадминистрация уже раскрыла некоторые места установки камер. В их числе Верхний рынок, где чаще всего мусорят водители маршруток. Остальные места пока не раскрываются.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Также сообщается, что кадры со скрытых камер покажут в местных новостях.