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Инвесторов обяжут строить социальные объекты в Ростовской области

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Инвесторов обяжут строить объекты социальной направленности в Ростовской области, об этом сообщил вчера, 12 февраля, на пресс-конференции председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Сегодня, 13 февраля, парламент региона планирует внести изменения в закон о критериях предоставления участков в аренду без проведения торгов. Поправки предполагают обязывать инвесторов, которые хотят арендовать участок государственной земли, строить также объекты социального значения, сообщает RostovGazeta.

Поправки смогут позволить инвесторам строить нежилые здания, но с условием строительства объектов социального значения, например, поликлиник и детских садов, в рамках градостроительного проектирования.

По словам Александра Ищенко, на данный момент инвесторам в жилищной сфере запрещено строить что-либо кроме жилых домов. То есть при строительстве, например, жилого комплекса, возводятся только дома, ни магазинов, ни офисов построить не имеют права.

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