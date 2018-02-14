Отказавший при запуске «Прогресса» прибор отправили на предприятие

Отказавший во время запуска «Прогресса» 11 февраля прибор снят и отправлен на предприятие для анализа. Как сообщил журналистам исполнительный директор по качеству госкорпорации «Роскосмос» Андрей Калиновский, также создана комиссия по выяснению причины сбоя.

11 февраля при запуске с космодрома Байконур «Союза-2.1а» с 2,5 т различных грузов поступила команда на автоматическое выключение двигателей, в результате чего он был отменен. Старт ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» состоялся 13 февраля.

Ранее глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил журналистам, что запланированный на 15 марта пилотируемый запуск с Байконура корабля «Союз МС-08» состоится 21 марта. По его словам, перенос произошел по баллистическим причинам.