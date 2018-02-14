Амурская область вошла в топ-5 самых романтичных регионов

Амурскую область включили в пятерку самых романтичных регионов РФ. Рейтинг ко Дню всех влюбленных составили аналитики международного стартапа CupoNation.

Индекс романтичности рассчитывался на основе популярности поисковых запросов, таких, как «День святого Валентина», «валентинка», «романтика» и «признание в любви». Данные собирались с помощью Google Trends.

Выяснилось, что самые большие романтики живут в Якутии. Следом идет Хабаровский край, затем Астраханская область. Амурская область оказалась на четвертом месте. А замыкает пятерку Иркутская область.

Как сообщает ресурс asn24, популярнее всего День всех влюбленных в Хабаровском крае. Вторую строчку в этом рейтинге занимает ЕАО, а третье место — у Амурской области.

Портал iz.ru накануне сообщал, что в Московском метрополитене начал действовать сервис по доставке «валентинок». Любой желающий отправить послание своей второй половинке может обратиться на стойку «Живое общение». Там ему выдадут «валентинку», на которой необходимо указать адрес и индекс получателя. Затем открытка будет опущена в специальный ящик.