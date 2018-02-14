Карту романтических прогулок подготовили для москвичей к 14 февраля

Для москвичей ко Дню святого Валентина подготовили карту с тремя маршрутами по романтическим местам столицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Каждый из маршрутов проведет по местам, связанным с историями любви русских литераторов и их муз. По словам гендиректора ГАУК «Мосгортур» Василия Овчинникова, «это будут познавательные, вдохновляющие и романтические прогулки», а при помощи разработанной карты организовать прогулки смогут все желающие без привлечения гида.

Всего разработаны три маршрутf. Первый из них посвящен истории любви поэта и писателя Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Начинать прогулку рекомендуется с Большой Никитской улицы, от храма Вознесения Господня, где венчался поэт. После этого маршрут выведет к дому № 53 на Арбате, где расположена мемориальная квартира Пушкина, а завершится тур в Государственном музее Пушкина.

Второй вариант маршрута проведет по значимым местам для писателя Михаила Булгаков и его третьей жены Елены Шиловской. Начинается он с Малого Ржевского переулка, дом № 6: по одной из версий, именно он был описан автором в романе «Мастер и Маргарита» как дом Маргариты, а сама Шиловская считается прототипом главной героини произведения. Следующей точкой маршрута станет дом № 10 на Большом Гнездниковском переулке, где Булгаков познакомился с Шиловской. После этого предлагается зайти в Мансуровский переулок, где располагается дом № 9, описанный в романе как пристанище Мастера. Завершить прогулку стоит в Музее Булгакова на Большой Садовой.

Третий маршрут посвящен истории знакомства поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан. Прогулка строится от Большой Садовой улицы до Большого Строченовского переулка. Начнется он в мастерской художника Георгия Якулова, где Есенин познакомился с Дункан, после чего предлагается пройти к храму священномученика Власия в Гагаринском переулке, вокруг которого катал влюбленных заснувший в пути извозчик. После этого можно отправиться к дому Айседоры Дункан на Пречистенке, где молодожены жили в 1922 году. Завершить прогулку можно в Музее Есенина. Маршруты разработаны департаментом культуры Москвы и агентством «Мосгортур», сообщает сетевое издание m24.ru.