Во Львове подожгли отделение Сбербанка
Двое неизвестных подожгли отделение Сбербанка во Львове. Никто не пострадал.
Инцидент произошел в среду, 14 февраля, на улице Городоцкой.
По данным полиции, на месте происшествия обнаружены остатки пластмассовой бутылки.
Очевидцы случившегося видели, как мужчина и женщина разбили стекло в кредитном учреждении и бросили туда емкость с зажигательной смесью, что спровоцировало пожар.
Злоумышленники успели скрыться с места происшествия.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство УНИАН.
Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году отделения «дочек» Сбербанка неоднократно подвергались нападениям вандалов. Предыдущее произошло в декабре. Тогда неизвестные оставили надпись на фасаде здания. А в октябре был совершен поджог, в результате которого полностью выгорело помещение.