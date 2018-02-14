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Во Львове подожгли отделение Сбербанка

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Фото: РИА Новости
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Двое неизвестных подожгли отделение Сбербанка во Львове. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в среду, 14 февраля, на улице Городоцкой.

По данным полиции, на месте происшествия обнаружены остатки пластмассовой бутылки.

Очевидцы случившегося видели, как мужчина и женщина разбили стекло в кредитном учреждении и бросили туда емкость с зажигательной смесью, что спровоцировало пожар.

Злоумышленники успели скрыться с места происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство УНИАН.

Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году отделения «дочек» Сбербанка неоднократно подвергались нападениям вандалов. Предыдущее произошло в декабре. Тогда неизвестные оставили надпись на фасаде здания. А в октябре был совершен поджог, в результате которого полностью выгорело помещение.

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