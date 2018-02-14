Совфед одобрил закон, позволяющий оплачивать госуслуги через МФЦ

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры (МФЦ).

«Услугами МФЦ сейчас пользуются около 96% населения страны. Чем больше услуг они оказывают, тем удобнее это будет для граждан», — сказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя одобрение закона.

Она отметила, что оплатить госуслуги в МФЦ смогут как юридические, так и физические лица.

Как писал iz.ru, изменения были разработаны Минфином и внесены в нижнюю палату парламента правительством России в июне 2017 года.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева отмечала, нововведение положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также сделает получение услуг более удобным для граждан, особенно из небольших поселений, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков.

В настоящее время госпошлину можно оплатить только в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов, которые берут значительные комиссии за оказание услуг.