Немец Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом

Немец Эрик Френцель одержал победу в индивидуальных соревнованиях по лыжному двоеборью на нормальном трамплине, став двукратным олимпийским чемпионом.

Спортсмен в прыжковой части соревнований занял лишь пятое место, однако в 10-километровой лыжной гонке финишировал первым. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 51,4 секунды, передает агентство «Р-Спорт».

Серебряную медаль завоевал японец Акито Ватабэ, бронза досталась австрийцу Лукасу Клапферу.

Единственным россиянином, представленным в данной дисциплине, стал Эрнест Яхин. Он продемонстрировал 21-й результат в прыжке с трамплинами и занял итоговое 38-е место.

Таким образом, Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом. Немец завоевал золотую медаль в этой же дисциплине на Играх, прошедших в Сочи в 2014 году.

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