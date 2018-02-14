96-летняя пенсионерка из Белгорода установила рекорд в картинге

96 лет – не возраст, чтобы отказываться от новых свершений. Ветеран Мария Колтакова – тому подтверждение.

В этот раз бабушка подала заявку на свой восьмой рекорд – пенсионерка проехала по картинг-трассе.

Крутые виражи и скорость не стали препятствием для Марии Денисовны. Активность рекорсменки-ветерана покорила всех сотрудников картинг-клуба.

Мария Денисовна управляла самолетом, ныряла с аквалангом, прыгала с парашютом с высоты в 4 км. На вопрос, что дальше в планах бабушки, она лишь загадочно улыбается.