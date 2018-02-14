Прямой эфир

Новый министр здравоохранения назначен в Татарстане

0
Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный врач городской больницы № 7 Марат Садыков назначен министром здравоохранения республики Татарстан.

Приказ о назначении подписал 14 февраля президент республики Рустам Минниханов. Об этом пишет сайт ProKazan.ru. Адель Вафин, занимавший пост министра здравоохранения с 2013 года, отправлен в отставку. В ближайшее время нового руководителя представят коллективу.

Информация о возможной отставке Аделя Вафина появилась в конце прошлой недели, но тогда слухи не подтвердились. Возможной причиной увольнения назвали возбуждение уголовного дела на заместителя Вафина Елену Шишмареву. Она находилась под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

7 февраля Шишмареву нашли мертвой в собственном доме. Причиной смерти стали ножевые ранения в область шеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина смерти замминистра здравоохранения Татарстана
Власти Татарстана подтвердили смерть замминистра здравоохранения республики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017