Новый министр здравоохранения назначен в Татарстане

Бывший главный врач городской больницы № 7 Марат Садыков назначен министром здравоохранения республики Татарстан.

Приказ о назначении подписал 14 февраля президент республики Рустам Минниханов. Об этом пишет сайт ProKazan.ru. Адель Вафин, занимавший пост министра здравоохранения с 2013 года, отправлен в отставку. В ближайшее время нового руководителя представят коллективу.

Информация о возможной отставке Аделя Вафина появилась в конце прошлой недели, но тогда слухи не подтвердились. Возможной причиной увольнения назвали возбуждение уголовного дела на заместителя Вафина Елену Шишмареву. Она находилась под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

7 февраля Шишмареву нашли мертвой в собственном доме. Причиной смерти стали ножевые ранения в область шеи.