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Членов свердловской наркобанды приговорили к 82,5 года колонии

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор шестерым членам преступной банды, которые обвинялись в распространении наркотиков посредством глобальной сети. Суммарный срок заключения составил 82,5 года на шестерых.

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. По рассмотрении материалов дела суд признал участников преступной группы виновными и назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от 9,5 до 17 лет каждому.

Суммарный срок тюремного заключения составил 82,5 года, передает «Ура.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам Валерия Горелых, преступная группа начала свою деятельность в 2016 году. Тогда членами группы были арендованы несколько домов, в которых они разместили свои лаборатории по производству синтетических наркотиков.

При обыске после задержания у членов банды было изъято порядка 4 кг амфетамина и мефедрона, а также около 50 кг веществ, используемых для их изготовления. Все подозреваемые находились до суда под домашним арестом. К седьмому участнику группы была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он погиб до суда.

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