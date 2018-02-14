Сотрудников почты задержали за кражу дорогих посылок в Татарстане

Работники почтового отделения подозреваются в краже содержимого дорогостоящих посылок в Казани. Сотрудники присваивали планшеты и смартфоны, а затем продавали технику через интернет.

Полицейские задержали шестерых работников Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы». По версии следствия, работники осматривали посылки до их регистрации и отбирали наиболее дорогие. В основном в посылках были смартфоны, планшеты, запасные части к компьютерам. Раз в неделю злоумышленники вывозили похищенные вещи на почтовой машине с отправлениями, а затем выставляли на продажу через интернет, сообщает ИА «Татар-информ».

В состав группы входили сортировщики, водители и начальник одной из схем. Некоторых подозреваемых задержали по дороге из аэропорта в Казань, когда они везли похищенные посылки к месту выгрузки.

Следственное управление МВД по республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба предварительно оценивается в несколько миллионов рублей.