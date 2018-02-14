Путин проведет переговоры с королем Иордании

Президент РФ Владимир Путин 15 февраля проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «они встретятся в узком составе и, возможно, переговорят с глазу на глаз».

Также Песков добавил, что состоятся российско-иорданские переговоры в формате рабочего завтрака.

Ранее Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2. Ожидается, что за ним последуют поставки еще нескольких воздушных машин данной модели.