Мать и сын погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

Женщина и ее сын-подросток скончались в результате отравления угарным газом в собственном доме в Челябинской области. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Тела 53-летней женщины и 14-летнего мальчика были найдены в частном доме в Чесменском районе. Никаких признаков того, что они стали жертвами преступления, правоохранительные органы не обнаружили. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В региональном следственном управлении уточнили, что в доме была неисправна система вентиляции газового отопления. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.