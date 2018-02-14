Машину-амфибию купили власти Калининграда для чистки водоемов

Самоходная водоплавающая машина стоимостью 12 млн рублей займется расчисткой водоемов в Калининграде. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Машина Truxor DM 5045 произведена в Швеции. По документам она оснащена косилкой, граблями-коллекторами, сеткой для сбора мусора, прицепом и экскаваторной навеской. Грузоподъемность техники на гусеничном ходу составляет 250 кг, сообщает «Калининград.Ru».

Аукцион на приобретение техники был объявлен через сайт госзакупок. На торги заявилась единственная компания — ООО «Ратэкс», ее и признали победителем.

Решение о приобретении машины-амфибии было принято после осеннего потопа в городе. В конце октября из-за обильных осадков в реке Лесной и ручьях повысился уровень воды. В общей сложности затопило около 300 подвалов.