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Мэра Одессы Труханова задержали в Киеве

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Фото: РИА Новости/Денис Петров
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Мэр Одессы Геннадий Труханов, который проходит по делу о хищениях из бюджета города, задержан в аэропорту Киева.

Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

По данным антикоррупционного бюро, в 2016 году здание Одесской мэрии было продано по заниженной цене.

Ранее о желании стать мэром Одессы заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

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