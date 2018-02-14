Мэра Одессы Труханова задержали в Киеве

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который проходит по делу о хищениях из бюджета города, задержан в аэропорту Киева.

Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

По данным антикоррупционного бюро, в 2016 году здание Одесской мэрии было продано по заниженной цене.

Ранее о желании стать мэром Одессы заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.