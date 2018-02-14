«Зеленый щит» в Иркутской области займет площадь в 200 тыс. га

В Иркутской области в ближайшее время может появиться «зеленый щит». Его площадь составит более 200 тыс. га. Ходатайство о его создании уже одобрила региональная Общественная палата. Сейчас инициатива находится на рассмотрении местного законодательного собрания.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОНФ, эксперты Народного фронта подвели промежуточные итоги действия закона о «зеленом щите». Было отмечено, что за год его действия процесс создания защитных лесополос удалось инициировать во всех регионах РФ. Крупнейшая лесополоса создана в Кировской области — более 175 тыс. га.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Плишкинский лес может стать частью зеленого пояса Иркутска. Предполагается, что границы «зеленого щита» пройдут в районе населенных пунктов Турская, Худяково, Бурдугуз, Большой Луг, Моты, Архиреевка, Биликтуй.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон о формировании вокруг каждого города лесозащитных зон — особых территорий с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.