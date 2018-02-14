В Астрахани две женщины погибли после падения автомобиля в реку с парома

Автомобиль съехал с парома в реку Старая Волга в Астраханской области. Две женщины, находившиеся внутри, погибли, еще двум удалось спастись.

Как сообщил «РИА Новости» представитель УМВД России по Астраханской области, 51-летняя женщина заехала на автомобиле ВАЗ-2107 на платформу, однако не справилась с управлением, и машина упала в реку.

Две женщины 1966 и 1987 годов рождения сумели покинуть автомобиль. В машине остались водитель и 61-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после того, как автомобиль протаранил ограждение на Андроньевской набережной в Москве и упал в реку.