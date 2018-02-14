Посольство Украины сообщило о планах США оплатить укрепление ВСУ

Посольство Украины в США обнародовало планы Вашингтона по предоставлению Киеву в 2019 финансовом году (начинается 1 октября 2018 года. — Ред.) $200 млн.

«В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на цели усиления безопасности и обороны. Указанные средства предлагается направить на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведподдержку», — сообщили украинские дипломаты на официальной странице посольства в Facebook.

Как писал iz.ru, в распространенном ранее проекте бюджета на 2019 финансовый год на оказание военной помощи Украине выделяется $250 млн.