ОКР назвал причину «ошибочного» недопуска двух россиян на ОИ

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в заявки профильных спортивных федераций России, поэтому они не получили приглашение на Олимпиаду-2018. С таким заявлением выступил руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Он отметил, что в предварительных списках оба россиянина были, однако из итоговых списков их исключили по спортивному принципу. Это и стало причиной недопуска спортсменов на Игры.

«Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов», — приводит «Интерфакс» слова Выборнова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Грязцов и Дмитрий Попов не получили приглашение на зимние Олимпийские игры, хотя имели право принять участие в соревнованиях. Данный факт обнаружился при рассмотрении апелляции российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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