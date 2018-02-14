Беглого заключенного поймали в Хабаровском крае

Полиция Хабаровска задержала заключенного Виктора Балбекова. Он отбывал срок в колонии-поселении в Хасанском районе Приморья.

Как отмечает ИА EAOMedia, информация о побеге осужденного появилась во вторник, 12 февраля. В тот момент Балбеков находился на рабочем объекте в Находке. Разыскная операция продолжалась около суток. За это время ему удалось добраться до Хабаровска.

В конце 2017 года сообщалось о побеге заключенного из колонии-поселения под Саратовом. Сергея Дубовицкого искали около суток. Он был задержан в жилом доме в Энгельсе. Беглеца заподозрили в убийстве жены.