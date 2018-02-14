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Авторы Regnum обжаловали приговор белорусского суда

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Авторы российского ресурса Regnum обжаловали приговор Минского городского суда. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова в Facebook.

«В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых <...> на приговор от 2 февраля 2018 года», — написала она.

О дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным судом будет проинформировано дополнительно. 

Ранее суд приговорил журналистов Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Напомним, с декабря 2016 года власти Белоруссии задержали нескольких журналистов агентства Regnum по обвинению в разжигании межнациональной розни. Им грозило до 12 лет лишения свободы. Обвиняемые не признали своей вины.

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