Романтический флешмоб в Хабаровске перенесли из-за холодной погоды

Праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных, которые должны были состояться сегодня на набережной Хабаровска, перенесены. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями. Ранее объявленный романтический праздник состоится 18 февраля.

Как поясняет ИА AmurMedia, Охотское море и Камчатку охватил мощный циклон. Он принес в Хабаровский край похолодание. Кроме того, с Амура дует сильный ледяной ветер. Так, сегодня в Хабаровске температура будет понижаться до –15 градусов. Скорость ветра — до 10 м/с.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в День всех влюбленных в центре Москвы появятся праздничные ролики-открытки. На фасадах домов на Новом Арбате будет спроецировано гигантское сердце.