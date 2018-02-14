Прямой эфир

Романтический флешмоб в Хабаровске перенесли из-за холодной погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных, которые должны были состояться сегодня на набережной Хабаровска, перенесены. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями. Ранее объявленный романтический праздник состоится 18 февраля.

Как поясняет ИА AmurMedia, Охотское море и Камчатку охватил мощный циклон. Он принес в Хабаровский край похолодание. Кроме того, с Амура дует сильный ледяной ветер. Так, сегодня в Хабаровске температура будет понижаться до –15 градусов. Скорость ветра — до 10 м/с.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в День всех влюбленных в центре Москвы появятся праздничные ролики-открытки. На фасадах домов на Новом Арбате будет спроецировано гигантское сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свадебный бум ожидают в Липецке в День влюбленных
Магазин в Кургане предложил в подарок влюбленным свиные копытца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017