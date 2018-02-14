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Обломки разбившегося Ан-148 доставили в Жуковский

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Фрагменты потерпевшего в Подмосковье крушения самолета Ан-148 доставили в аэропорт Жуковский.

Как сообщает РЕН ТВ, обломки лайнера утром 14 февраля привезли грузовики.

Ранее отмечалось, что в зоне катастрофы было обнаружено более 2 тыс. фрагментов самолета.

Пассажирский Ан-148, летевший в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — все погибли

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